Serie A- Il Genoa a Marassi per la salvezza. Il Sassuolo vuole continuare a vedere Europa

Il Genoa vuole centrare la sua continuità dopo la bella prova messa in campo nella vittoria contro l'Empoli e dimostrare che Prandelli ha finalmente trovato il suo undici ideale e ha trasnesso i suoi concetti base a questa squadra. Il Sassuolo, in attesa della Juve la prossima, cercherà di entrare nella corsa europea e di trovare una vittoria fondamentale.

QUI GENOA: I Rossoblù arrivano a questa sfida con sole sei vittorie in campionato e alla ricerca di tre punti che potrebbero essere importanti nella lotta salvezza. Lo stesso allenatore del Grifone ha confermato, nella conferenza stampa di vigilia, di avere qualche dubbio, modulo compreso. Il 4-4-2 è quello delle certezze, ma esiste un problema Romulo passato alla Lazio nel mercato. Ipotizziamo una formazione di questo tipo con Radu confermato in porta; difesa a quattro con Biraschi e Criscito terzini, mentre centrali il neo juventino Romero e Zukanovic; centrocampo Bessa e Lazovic le ali esterne a spingere sulla fascia e aiutare i terzini, Miguel Veloso regista indiscusso e occhio al possibile esordio di Sturaro, in ballottaggio con Radovanovic. In attacco coppia confermata Kouamè e il neo acquisto Sanabria.

QUI SASSUOLO: I neroverdi per la difficile trasferta di Marassi si affidano alla loro classifica che dice ventinove punti e meno due dal settimo posto. La trasferta in terra ligure, come tutte le altre, potrebbe essere un problema per la squadra di De Zerbi, la quale soffre parecchio lontano dal Mapei. Berrrdi in dubbio per una infiammazione, ma pronto Di Francesco nel caso. Marlon e Magnanelli non saranno disponibili e allora la formazione si fa da sola: Consigli tra i pali; Lirola e Rogerio terzini, mentre centrali andranno Magnani e Ferrari, ex Sampdoria e aria di derby per lui; centrocampo che non rinuncia a Sensi, tornante dalla squalifica, insieme a Bourabia e Duncan. In attacco, oltre al ballottaggio Berardi-Di Francesco, Babacar e Djuricic sulla sinistra. Diretta Sky Sport Serie A canale 202 dell'abbonamento.