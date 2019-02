Serie A - Tra SPAL e Torino vince la noia: 0-0 al Mazza

Nel match valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A, SPAL e Torino che si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Risultato giusto, quello maturato al Mazza, con le due squadre incapaci di creare occasioni degne di tal nome per tutto l'arco del match. Con questo pareggio la formazione di Semplici sale in quattordicesima posizione con 22 punti mentre i Granata salgono a quota 31.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 3-5-2 per entrambe le squadre: nella SPAL tandem offensivo composto da Antenucci e Paloschi mentre nel Torino coppia d'attacco formata da Zaza e Belotti.

Sfida tattica sin dalle prime battute con il Torino che fa la partita mentre la SPAL aspetta e riparte quando ne ha la possibilità. Al 20' primo squillo della formazione granata con Belotti che calcia da fuori col destro. Viviani si allunga e allontana la minaccia. Sessanta secondi dopo altra chance per il Torino con Rincon che, dal limite, lascia partire un gran mancino al volo che termina largo. La prima occasione dei padroni di casa arriva alla mezz'ora con Fares che, sugli sviluppi del calcio di punizione, stacca di testa mandando alto di poco. La sfida non regala squilli degni di tal nome e la prima frazione si chiude senza reti e senza grosse emozioni.

La seconda frazione di gioco si apre col Torino vicino al gol con Izzo che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, stacca di testa mandando a lato di poco. Al 63' la risposta della SPAL con Fares che lascia partire un gran destro da fuori ma Sirigu risponde presente. Al 65' il Torino resta in dieci uomini per il rosso a N'Koulou, la SPAL prova ad approfittarne e poco più tardi va ad un passo dal vantaggio con Paloschi che apparecchia per Valoti ma l'ex Verona calcia alto da pochi metri. Nei minuti finali Semplici manda in campo Floccari e Murgia ma non accade più nulla: al Paolo Mazza termina 0-0 il match tra SPAL e Torino.