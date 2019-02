Milan, pareggio contro la Roma: Piatek ancora in gol, ma Donnarumma sontuoso!

Ieri sera il Milan ha pareggiato 1-1 contro la Roma. Buon punto per i rossoneri che ha mantenuto il quarto posto in classifica, ma hanno sprecato la chance per andare in fuga proprio sui giallorossi e le altre diretti concorrenti.

Il risultato finale è stato giusto: i rossoneri hanno avuto da ridire per un paio di recriminazioni per l'arbitraggio di Maresca, ma la Roma ha avuto tante opportunità di vincerla. Infatti i rossoneri hanno concesso troppo agli avversari soprattutto ed in attacco non ha prodotto abbastanza.

Gattuso ha dovuto ringraziare Gigio Donnarumma, autore di almeno quattro parate decisivi. Sicuramente è stata la migliore partita di Paquetà. Piatek ha fatto poco, ma ha segnato ancora ed ha dimostrato di essere un vero bomber. Malissimo invece Suso e Calhanoglu.

"Anche a causa delle qualità della Roma, nel primo tempo non abbiamo espresso un buon calcio. La qualità l’abbiamo fatta vedere nel secondo tempo, abbiamo palleggiato di più".

Il Milan di Gattuso ha un'anima, è una squadra ed in questa corsa alla Champions League davvero avvincente c'è.