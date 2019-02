Rassegna stampa Vavel - "Capitano, dove sei?"; "La Juve ha paura"

Gli argomenti caldi dell'inizio settimana sono la crisi dell'Inter e l'emergenza difesa in casa Juventus.

LaGazzettaDelloSport apre la prima pagina con il primo piano di Icardi (a secco ormai da 6 gare di campionato), simbolo del periodo nero dell'Inter. Inoltre, è riportata la notizia di un post su Instagram del capitano neroazzurro che ha innescato molte polemiche tra le fila dei tifosi. In taglio basso la presentazione della nuova Yamaha con l'immagine di Valentino Rossi mentre, in taglio alto, viene celebrato il 34esimo compleanno di Cristiano Ronaldo.

Il Corriere dello Sport apre con l'immagine di uno scontento Paulo Dybala, in panchina nell'ultima di campionato contro il Parma. Molti problemi in casa Allegri con difesa dimezzata e un centrocampo che non gira al meglio. Di nuovo la presentazione della nuova Yamaha, la vittoria della Lazio sul Frosinone (grazie alla rete di Caicedo) e l'appuntamento di oggi alle 12:30 con il superG femminile in cui la nostra Sofia Goggia è decisamente protagonista.

TuttoSport celebra il compleanno si CR7 con i 3 regali che Paratici dovrà fargli in estate per renderlo felice: Marcelo, Isco e James Rodriguez, tutti ex compagni blancos. In taglio alto l'Atalanta di Gasperini che ha deciso di non fermarsi più e punta la Champions, dopo la vittoria di misura con il Cagliari. Ancora Sofia Goggia e l'inizio dei mondiali di sci in Svezia, l'Inter che punta a Conte per l'estate e Zaniolo che, in poco più di un mese, si è preso la Roma.