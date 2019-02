Napoli, ci siamo: nelle prossime ore l'ufficialità dell'addio di Hamsik 

Hamsik è ormai prossimo al trasferimento in Cina: lo slovacco è pronto a lasciare gli azzurri destinazione Dalian Yifang per l’inizio della Chinese Super League. Sabato sera con quella mano sul cuore al momento della sostituzione ha detto ciao al proprio pubblico.

In questa sessione di mercato Dalian Yifang ha cercato (inutilmente) Ciro Immobile e Belotti, ma ha trovato l'accordo con Marek Hamisik che percepirà 9 milioni di euro più bonus a stagione per i prossimi tre anni.

Nei prossimi giorni le due parti sistemeranno i dettagli burocratici (versamento in un'unica soluzione e non più un prestito con obbligo di riscatto ndr) e poi il centrocampista volerà in direzione Madrid dove svolgerà le visite mediche e poi tornerà con la famiglia in Slovacchia e da lì partirà per la Cina per questa nuova avventura.

Lo slovacco saluta così il Napoli di cui è diventato il miglior marcatore della storia della squadra e nessuno lo dimenticherà come ha affermato il presidente le parole di Aurelio De Laurentiis durante la presentazione del prossimo ritiro che si svolgerà ancora a Dimaro, in Trentino: "Ho detto a Marek che questa è la sua casa, potrà tornarci sempre uno che ha vissuto vicino al centro sportivo, più di questo non so cosa si possa dire. È una bellissima storia, ha sempre fatto il suo dovere e dal punto di vista professionale è una persona impeccabile".