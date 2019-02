Cagliari - Ora si rischia: Maran deve svoltare o sarà cambio in panchina

Rolando Maran non è in discussione, almeno per ora. Nonostante la crisi del suo Cagliari, il tecnico ex Chievo Verona ha parzialmente incassato la fiducia della società sarda. La pazienza del Presidente comincia però a venire meno. Il Cagliari non vince da quattro turni e ha perso punti importanti con rose come Empoli e Udinese, dirette concorrenti alla salvezza. Se questo trend dovesse essere confermato anche nelle prossime gare, la situazione sarda diventerebbe molto pericolante. Attualmente i rossoblu sono quindicesimi a +4 dal terzultimo posto. Una distanza che non rasserena nessuno. A una crisi di risultati si aggiunge però la tanta sfortuna. Il Cagliari sta infatti facendo i conti con una serie davvero importante di infortuni. Gli ultimi in ordine di tempo sono quelli di Valter Birsa e Cyril Thereau.

I due nuovi acquisti si sono aggiunti agli acciaccati Klavan e Castro. L'ex Chievo Verona Birsa ha subito una frattura composta di ulna e radio dell'avambraccio sinistro. Lo sloveno non verrà operato ma salterà almeno tre partite. Situazione leggermente diversa, ma comunque seria, per Thereau. I venti minuti di esordio hanno portato in dote uno stiramento. L'ex Udinese salterà almeno due partite. Senza di lui e con Farias e Sau lontani da Cagliari, il parco attaccanti dei sardi si è ridotto all'osso. Per ora ci sono solo Pavoletti e Joao Pedro, davvero in palla contro l'Atalanta. Ci sarebbe poi il giovane Despodov, che ha però bisogno di un naturale periodo di ambientamento. Insomma, con questa emergenza c'era da aspettarsi una crisi di risultati.

Presentato ufficialmente Christian Oliva. Il centrocampista uruguaiano ha subito mostrato tutto il suo entusiasmo: "Sono molto contento di essere arrivato a Cagliari. Questo trasferimento è un buon passaggio per crescere come calciatore. Fisicamente sto bene, ho giocato il precampionato con il Nacional. Se il mister vuole sono a disposizione. L’impatto con i compagni è stato positivo. Il mio ruolo? Sono principalmente un centrocampista difensivo. Sono bravo in marcatura e in fase di impostazione. Posso giocare anche in altri ruoli del centrocampo a seconda delle esigenze".