Milan, di nuovo in campo: Biglia potrebbe essere convocato già domenica

Dopo il pareggio contro la Roma di domenica sera Gattuso ha concesso due giorni di riposo alla propria squadra che si è ritrovata oggi per incominciare a preparare la gara casalinga contro il Cagliari.

Buone notizie per Gattuso, infatti Lucas Biglia si è allenato interamente con il resto del gruppo e potrebbe essere già convocato per la partita contro i rossoblu. Con l'argentino sulla via del pieno recupero, il tecnico rossonero dovrà trovare la soluzione migliore per il proprio centrocampo visto che l'aveva già trovata con Bakayoko, Kessie ed il nuovo arrivato Paquetà.

IL REPORT

Riscaldamento in palestra prima di uscire sul centrale per svolgere un torello nel cerchio di centrocampo. Conclusa la fase di attivazione muscolare, la squadra è stata divisa in tre gruppi per effettuare un lavoro tecnico e atletico: il primo e il secondo sono stati impegnati in un'esercitazione - su campo ridotto - sul possesso palla, mentre il terzo ha proseguito la fase atletica attraverso una corsa a ritmo variabile lungo il perimetro. La sessione è andata avanti alternando esercizi tecnici e atletici. La squadra, infine, si è riunita per una partitella - su campo ridotto - prima di rientrare negli spogliatoi.