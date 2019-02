Napoli,  Hamsik non va più in Cina: è saltata l'intesa

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Marek Hamsik in Cina ("Vado via tra domani e dopodomani") ma in serata lo stesso Napoli ha comunicato lo stop della trattativa:

Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 6 febbraio 2019

Il comunicato è chiaro, ma la trattativa non è definita tramontata definitivamente visto che ci sarà tempo fino al 28 febbraio ovvero fino alla chiusura del mercato cinese. Una trattativa che sembrava in dirittura d'arrivo, ma non è stato così perchè il club azzurro aveva chiesto 20 milioni in formula secca, mentre il Dalian aveva offerto 18 milioni più 2 di bonus, ma ieri la dirigenza asiatica ha cambiato le carte in tavola chiedendo un prestito con obbligo di riscatto soluzione scartata da De Laurentiis visto che proprio i partenopei avevano chiesto una condizione il pagamento in una unica soluzione o garanzie su pagamenti in più tranche.

L'agente di Hamsik è arrivato in Italia precisamente a Roma negli studi della Filmauro, quartier generale romano del patron De Laurentiis per sbloccare la trattativa.