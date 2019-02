Rassegna stampa Vavel - "Il mondo è Paris"; "James alla Juve"

Nei quotidiani sportivi di oggi, oltre all calcio, il primo piano è tutto per Domnik Paris, medaglia d'oro nel SuperG di ieri in Svezia.

LaGazzettadelloSport si tinge di azzurro celebrando il trionfo di Paris che entra di diritto tra i migliori discesisti della storia italiana. Poi, spazio a Vieri che si racconta e dice la sua riguardo a Piatek, Juventus e dà l'ok a Mancini per far ripartire la nostra nazionale. C'è spazio anche per l'omicidio del giovane nuotatore Manuel Bortuzzo con i due arrestati che dichiarano: "Tragico errore, non volevamo".

"We Love Paris" è la copertina lanciata dal Corriere dello Sport con lo sciatore altoatesino che riporta l'oro in discesa dopo ben otto anni (ai tempi era stato Innerhofer, ieri quarto). In primo piano anche la bella intervista a De Zerbi, il quale si definisce l'anti-Max, proprio alla vigilia del match contro i bianconeri. In taglio basso la trattativa che doveva portare Hamsik in Cina, bloccata in extremis dal Napoli.

TuttoSport definisce Paris "Superman" e dà ampio spazio anche al mercato in casa Juve con in prima linea il nome di James Rodriguez (voluto fortemente da Ronaldo). In taglio alto le dichiarazioni dello storico sponsor del Toro Beretta: "Vado matto per il giovane bomber, ecco perché non ho mai preso il Toro".