Serie A - Caicedo stende l'Empoli: la Lazio vince 1-0 

Nel match valevole per l'anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A la Lazio batte l'Empoli salendo momentaneamente in quarta posizione. A decidere il match dell'Olimpico un rigore di Caicedo al tramonto della prima frazione di gioco. Con questo successo la formazione di Inzaghi sale al quarto posto con 38 punti mentre l'Empoli resta in diciassettesima posizione con 18 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per entrambe le squadre: nella Lazio tandem offensivo composto da Caicedo e Correa mentre nell'Empoli coppia d'attacco formata da Farias e Caputo.

Buona partenza dell'Empoli che dopo sette minuti si fa vedere con Caputo che fa fuori Bastos e calcia ma Strakosha risponde presente bloccando in due tempi. La reazione della Lazio arriva solo al 29' con Correa che entra in area e calcia ma Provedel si allunga e para. Poco più tardi altra occasione per i padroni di casa con Milinkovic che, su cross di Lulic, colpisce di testa mandando a lato di poco. Al 37' chance clamorosa per la squadra capitolina con Correa che, al termine di un'azione meravigliosa, si presenta davanti a Provedel ma gli calcia addosso. Sono solo le prove generali del gol del vantaggio che arriva al 41' con Caicedo che si procura e trasforma il calcio di rigore, 1-0 e prima frazione agli archivi.

La seconda frazione di gioco si apre con Oberlin al posto di Farias ma è la Lazio a sfiorare la rete che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, colpisce di testa ma Provedel salva. La reazione dei toscani arriva al 61' con Di Lorenzo che mette al centro per il destro di Krunic, palla a lato di nulla. Su capovolgimento di fronte Lazio ad un passo dal gol con Correa che entra in area e calcia sparando alle stelle. Col passare dei minuti i ritmi si abbassano e i due allenatori provano a pescare dalla panchina: Iachini manda in campo Acquah per Traorè mentre Inzaghi inserisce Cataldi e Neto per Milinkovic e Caicedo. La situazione, però, non cambia più: all'Olimpico la Lazio batte l'Empoli 1-0, decide il gol di Caicedo.