Cagliari: le ultime in vista del Milan. Presentato Luca Pellegrini

Il Cagliari prepara il delicato match contro il Milan e attende risposte sul campo dai due giovani acquisti presentati ieri nella consueta conferenza stampa. Luca Pellegrini, giocatore apprezzato con la maglia della Roma, parla chiaro durante la sua presentazione ufficiale: "Avevo già giocato come avversario alla Sardegna Arena e sapevo come il pubblico fosse caldo e presente. Non pensavo di provare tanta emozione a scendere in campo su un terreno come quello sardo. Dispiace per la sconfitta contro l'Atalanta: era una partita davvero difficile, abbiamo messo in campo tutti noi stessi per portare a casa il risultato, ma non siamo riusciti a sfondare. Sono uno dei giovani della rosa, ma mi hanno trattato tutti da subito molto bene e mi hanno fatto sentire parte del gruppo".

Continua, il terzino: "Qui sono tutti molto disponibili e mi stanno dando consigli preziosi, soprattutto quelli esperti da cui imparo molto. Tutti sanno cosa significa vestire questa maglia. Voglio dare una mano, aiutare la squadra e vorrei essere ricordato come giocatore importante nel futuro di questo club. Sono a disposizione del mister e voglio onorare la terra sarda." L'ex Olbia Leverbe rimane sulla stessa scia: "A Olbia sono diventato professionista del calcio, esperienza che mi ha fatto crescere. Ho collezionato 15 presenze e imparato molto da giocatori esperti come Pisano, per esempio. Ora sono qui a Cagliari e voglio contribuire alla storia di questa gloriosa società. Voglio il mio spazio e conquistarmelo in allenamento. Voglio la salvezza e poi vedremo dove possiamo puntare".

Per quanto riguarda il campo, la squadra si sta allenando ad Assemini in vista della sfida contro il Meazza rossonero. Lavoro per reparti quello svolto da mister Maran, con esercitazioni sulla linea di difesa e il fuorigioco e partitella finale. Bradaric rientra in gruppo, mentre terapie per Thereau e differenziato per Cerri e Cacciatore. Oggi nuovo allenamento per un Cagliari che vuole centrare la salvezza e farsi trovare pronto alla sfida di Milano.