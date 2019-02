Fiorentina- Mancheranno Benassi e Milenkovic, si sfidano Mirallas e Simeone

Non sono molti i dubbi che attanagliano Stefano Pioli alla vigilia del big match contro il Napoli. Il più grande punto interrogativo riguarda, come ormai spesso accade da diverse giornate, il tridente offensivo. Federico Chiesa e il neoacquisto Luis Muriel sono diventati imprescindibili, ma è il terzo uomo ad essere sempre incerto fino al giorno della gara. Il posto è conteso ovviamente da Giovani Simeone e Kevin Mirallas. Non una stagione fantastica per l'argentino che ha cominciato bene con una rete, ma è andato calando e il gol mancava. Per l'ex Genoa da qualche giornata, però, sembra essere tornato il feeling con la rete come testimonia la doppietta nella goleada contro la Roma in Coppa Italia da subentrato.

A Udine è partito titolare Mirallas e sembra essere in vantaggio nel ballottaggio anche per la sfida di domani. Con il belga titolare Muriel agirebbe da punta, ma se ci dovesse essere il Cholito il colombiano agirebbe da ala sinistra come già aveva fatto contro la Sampdoria e Chievo Verona, match nei quali ha siglato tre gol. Simeone spera di emulare ciò che fece contro i partenopei lo scorso anno quando si caricò la squadra sulle spalle e condusse la sua Fiorentina alla vittoria firmando un hat trick fantastico.

Ci saranno anche due assenze pesanti tra le fila viola. Mancheranno, infatti, per squalifica sia Marco Benassi che Nicola Milenkovic. L'azzurro sarà sostituito da uno tra Gerson e Dabo, con il brasiliano favorito a giocare ai fianchi di Edmilson Fernandes e Veretout. Al posto del serbo troverà posto nella retroguardia Vincent Laurini, mentre Ceccherini occuperà il posto vacante lasciato dall'infortunato Vitor Hugo in coppia con il capitano German Pezzella. A sinistra e tra i pali ci saranno sicuramente Biraghi e Sportiello.