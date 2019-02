Inter, Spalletti: "Bisogna tirare in ballo umiltà e orgoglio per la maglia che indossiamo"

Alla vigilia della delicata trasferta contro il Parma, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa.

IN DISCUSSIONE - "E’ un momento in cui è lecito mettere in discussione tutto. Ci sono cose che però vanno difese, che bisogna far riuscire a riconoscere ai giocatori che non è tutto da buttare".

RIPARTIRE - "Il risultato è ciò che conta, andare in campo e fare una di quelle prestazioni per ripartire. Dobbiamo fare risultato e riuscire a portare dei contenuti in campo".

SOLUZIONI - "Dobbiamo lavorare sulla testa, le situazioni tattiche sono piccole modifiche, lo scorrimento del lavoro fatto ha dimostrato che quella che avevamo fatto come scelta era la scelta giusta".

IL CUORE - "In campo bisogna mandarci la competenza tattica e tecnica ma forse di più un po’ di cuore. E’ quello che riesce a fare la differenza. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Dobbiamo lavorare velocemente sulle cose da migliorare”.

ICARDI - "Icardi è dentro le cose che stiamo ribadendo adesso, il talento, il calciatore forte viene di conseguenza di quello che è la squadra. Se la squadra non funziona Icardi non segna. Può fare quel gol o decisione che può aiutare per quel punticino, come tutti in squadra ".

RAPID VIENNA - "Non è così per quello che abbiamo fatto vedere ultimamente. Dobbiamo lavorare e combattere su ogni pallone contro qualsiasi squadra. Se arrivi alle gare con la giusta forza mentale si possono vincere".

LA DIRIGENZA - "il messaggio dalla società è sempre stato lo stesso. In estate ci siamo legati per tre anni perché eravamo consapevoli che davanti avevamo un percorso che avrebbe richiesto tempo. Le cose non sono cambiate".