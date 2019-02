Parma, D'Aversa in conferenza: "Questi ragazzi hanno già dimostrato che nulla è impossibile"

Dopo il bel pareggio ottenuto contro la Juventus, il Parma affronta un'altra big del campionato ovvero l'Inter di Luciano Spalletti. Mister d'Aversa presenta così la gara.

L'OTTIMO MOMENTO - "Noi indipendentemente dal risultato dobbiamo rimanere equilibrati e analizzare la partita in maniera lucida. Dopo la SPAL l'umore non era dei migliori, ma la prestazione rimane buona per 70 minuti, a Torino invece siamo stati bravi a crederci fino alla fine".

INTER - "Già da lunedi stavamo preparando la partita con l'Inter, perchè è una squadra con un potenziale enorme. Abbiamo preparato la partita in base a quello che pensiamo dell'avversario, cercando di fare la nostra partita. Per un club come l'Inter tutte le partite sono importanti".

IL PARMA GIOCA MEGLIO CON LE BIG - "Dovremo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra, magari utilizzando l'aiuto del pubblico visto che leggo che sarà numeroso. Sarà una partita difficile ma non impossibile. Questi ragazzi hanno già dimostrato che nulla è impossibile, anche contro avversari importanti".

LE ULTIME - "Non saranno convocati Sierralta e Dimarco, per il resto tutti convocati. Kucka sta lentamente raggiungendo la forma migliore. Stulac sta molto meglio. Devo fare qualche valutazione in base agli allenamenti durante la settimana e in base all'avversario".