Serie A-La Sampdoria prende una brutta sconfitta contro il Frosinone a Marassi(0-1)

Sampdoria contro Frosinone obiettivi diversi, ma stessa voglia di vincere. In un Marassi bagnato da una leggera pioggia, la Sampdoria deve trovare una vittoria per rispondere alle partite positive di Lazio e Roma e continuare a rincorrere l'Europa. Il Frosinone deve, al contrario, mantenere una buona media in trasferta e cercare punti importanti salvezza. Le formazioni hanno delle novità con Tavares e Gabbiadini titolari per Giampaolo, mentre Baroni perde Pinamonti per influenza e rientra Ciofani.

CRONACA DELLA PARTITA

Partita che comincia molto bloccata nel primo tempo. Sampdoria subito pericolosa con Praet che trova Saponara, ma conclusione debole. Al 2' Frosinone presente: Ciano batte un perfetto angolo, ma Capuano sbaglia di testa. Al 14' Praet tenta la conclusione dopo una punizione, ma palla sul fondo. Sampdoria che fa possesso palla e Frosinone che si chiude a fatica, ma al 25' ciociari in vantaggio alla prima occasione: azione corale di squadra con Beghetto che crossa e trova Goldaniga, bravissimo al volo a trovare Ciofani solo in area e libero, insaccando il pallone alle spalle di Audero. La Samp risponde subito presente con il solito Praet, ma palla alta di nuovo. Al 36' palo di Quagliarella in girata con leggera parata di Sportiello. Al 37' Linetty ancora conclusione dal limite, troppo debole. Primo tempo senza recupero: Samp da rivedere in attacco deve spingere di più, mentre per i laziali ci vuole più coraggio per cercare il raddoppio nella ripresa. Il seondo tempo, se possibile, è anche peggio del primo con il frosinone che bada solo a difendersi senza creare reali occasioni da gol. La Samp attacca, circonda la squadra ospite, ma fatica a trovare la via della rete. I minuti finali sono quelli più vivi con Colley all'84' cheprova un colpo di testa dopo un perfetto angolo, ma Sportiello risponde presente. Al minuto 87 il Frosinone si vede annullare il raddoppio di Chibsah per un netto fuorigioco e bravo il guardalinee. Noia totale in una partita classicamente da Serie A. Una sola occasione basta al Frosinone per accorciare le distanze dall'Empoli sconfitto e vedere la salvezza vicina con il terzo gol di Ciofani in stagione e prosegue ottima scia di successi in trasferta ( prossima trasferta venerdì a Torino allo Stadium). La Samp esce tra i mugugni di Marassi, dove crolla per la terza volta in stagione dopo Inter e Torino, prestazione da cancellare di tutta la squadra ligure stanca e svogliata. Arbitro Marinelli pessimo con un paio di episodi che avrebbe potuto rivedere al VAR, ma non ci sono alibi per la Doria che allontana idea Europa League.