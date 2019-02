Milan, vincere contro il Cagliari per tornare quarti!

Questa sera il Milan ospiterà il Cagliari per il posticipo serale di questa 22esima giornata di Serie A.

I rossoneri punteranno al successo per tornare al quarto posto dopo le vittorie delle dirette concorrenti. Infatti, nel giro di un paio di giorni, il Diavolo si è ritrovato al sesto posto.

Il Milan proverà l'accelerata per l'assalto alla Champions visto anche il calendario. I rossoneri avranno cinque partite di cui quattro contro avversari abbordabili (almeno sulla carta ndr) prima del derby: Cagliari, Empoli, Sassuolo e Chievo, in mezzo la difficile trasferta di Bergamo con l’Atalanta.

Anche il Cagliari è alla ricerca di una preziosa vittoria visto che ha fatto un punto in 4 partite. Le squadre, come i rossoblu, per non retrocedere dovranno costruire la salvezza in casa ma verranno a San Siro per provare a fare l'impresa, come il Bologna contro l'Inter.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gattuso: "Sulla carta sembrano partite facili le prossime, ma in A niente è facile. Tutto va affrontato con concentrazione e desiderio, il segreto è tutto lì: trasformare il nostro stadio in una bolgia".

Maran: "Certamente la classifica ha il suo valore, ma non dobbiamo farci prendere dall'ansia. Quando sono venuti a mancare tanti giocatori ci è venuto un po’ il braccino corto: questo non deve capitare".

I CONVOCATI

Il Milan

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Plizzari

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso

Il Cagliari

Rafael, Pellegrini, Bradaric, CigariniCerri, Joao Pedro, Aresti, Oliva, Barella, Pisacane, Padoin, Ionita, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Leverbe, Deiola, Cragno, Pavoletti, Despodov, Srna, Doratiotto, Romagna

LE PROBABILI FORMAZIONI

Gattuso non cambierà neanche questa sera e si affiderà alla sua formazione tipo. In porta Donnarumma, in difesa spazio a Romagnoli e Musacchio come centrali. Ancora una volta, Davide Calabria sarà preferito ad Andrea Conti come terzino destro e sull'altra fascia agirà il solito Rodriguez. In mezzo al campo Bakayoko, Kessie e Paqueta, in avanti Piatek affiancato da Suso e Calhanoglu.

Maran visto le importanti assenze di Thereau, Cerri e Birsa avrà le scelte obbligate in avanti: dietro alla coppia Joao Pedro-Pavoletti agirà Barella. A centrocampo Cigarini sarà il regista, con Padoin e Faragò a completare il reparto.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Rolando Maran.