Serie B: vincono Brescia e Palermo, pari Pescara. Questa sera Venezia-Lecce

Il Brescia non si ferma più. Le rondinelle di Eugenio Corini superano anche il Carpi e si confermano capolista di questa stagione di Serie B. Avanti grazie al solito Alfredo Donnarumma, i padroni di casa si fanno pareggiare da Ronaldo. Ancora in goal con Ndoj, il Brescia ringrazia Arrighini per il rigore fallito. Nella ripresa, esattamente al novantunesimo, Donnarumma cala il tris e suggella il successo bresciano. Prova di forza anche del Palermo Calcio. I rosanero superano il Perugia per 1-2. Una doppietta di Puscas incanala la sfida a favore dei siciliani, Umar fallisce un rigore per gli umbri. Il Perugia accorcia però le distanze con Melchiorri, senza trovare però il pari. Successo prezioso del Benevento. In casa della Salernitana finisce 0-1 grazie all'autorete di Micai.

Seconda vittoria consecutiva per lo Spezia. I liguri conquistano tre punti pesantissimi in casa del Cittadella. Decide la sfida, un goal di Galabinov. Spezia al secondo successo consecutivo, Cittadella che perde la seconda sfida di seguito. Brutto stop per il Cosenza. Il Livorno vince 2-0 e si rilancia nelle zone di bassa classifica. Di Giannetti e Salzano le reti della vittoria. Pari e patta tra Foggia e Pescara: a Deli risponde Mancuso. Quarto turno senza vittoria per i biancazzurri. 0-0 tra Cremonese e Padova. Pareggiano anche Hellas Verona e Crotone. Apre i giochi Pettinari, li chiude Di Carmine. Questa sera, infine, fari puntati su Venezia-Lecce.