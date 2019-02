Milan, vittoria e 4° posto riconquistato

Ieri sera il Milan ha vinto per 3-0 contro il Cagliari. I rossoneri hanno così riconquistato il quarto posto rispondendo così alle vittorie delle dirette concorrenti.

LA PARTITA

Il Milan ha dominato per tutta la partita sbloccando la gara dopo meno di un quarto d’ora grazie all'autogol di Ceppitelli e, con le reti di Paquetà e Piatek, ha riconquistato così il quarto posto in classifica. Ottimo approccio fin dall'inizio, i rossoneri hanno concretizzato anche sotto porta visto le ben undici conclusioni nello specchio della porta nell’arco. Grinta, solidità per tutti i 90 minuti.

Il Diavolo non è si fatto schiacciare dalla pressione anzi è stato sempre padrone del gioco, è riuscito a mantenere la porta inviolata, per l’ottava volta in questa stagione ed il merito è stato in gran parte di Gigio Donnarumma, tra i migliori ancora una volta. Bakayoko è insuperabile in mezzo al campo, Paquetà ha regalato quella qualità che mancava ed ha trovato anche il primo gol con la maglia rossonera. Piatek ha segnato ancora siglando la quarta rete con la nuova maglia.

Gattuso sta facendo un grandissimo lavoro ed ora il Milan è diventato maturo: "Ora per conservare questa posizione ci vogliono fame e voglia, dobbiamo mettere al primo posto l’interesse della squadra. Dal 2012-2013 non eravamo in zona Champions dopo 23 giornate".

Un successo importante che ha confermato l'ottimo momento di forma del Milan e che permetterà ai rossoneri di arrivare nel migliore dei modi allo scontro diretto per la Champions di sabato sera sul campo dell'Atalanta. I rossoneri dovranno lottare fino all’ultimo per difendere il quarto posto.