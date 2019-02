Milan, meno due all'Atalanta!

A Milanello il Milan sta preparando la delicata trasferta di sabato sera sul campo dell'Atalanta. Sarà sicuramente un test molto importante visto è uno scontro diretto per la Champions (le due squadre sono distanti in classifica di un solo punto ndr).

I neroazzurri sono in grande condizione fisica e non sarà facile per il Milan. Gattuso ha già in mente la formazione titolare ovvero la stessa che è scesa in campo nelle scorse partite.

IL REPORT



I rossoneri sono scesi in campo (centrale) alle 11.30 dopo una prima parte di riscaldamento in palestra. La seduta odierna è stata caratterizzata da un lavoro atletico: la squadra è stata divisa in gruppi che si sono alternati nelle sette stazioni preparate per effettuare esercizi specifici. Stretching, infine, prima di rientrare in spogliatoio.

VENERDÌ 15 FEBBRAIO

Alla vigilia della 24° giornata di Serie A, a Milanello, sono previste alle 12.30 la conferenza stampa di Mister Gattuso e alle 14.00, dopo una sessione di video-analisi, la rifinitura. Al termine ci sarà la partenza per Bergamo.