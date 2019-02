Serie B: big match tra Palermo e Brescia, nelle zone basse spicca Padova-Foggia

Match a cinque stelle tra Palermo e Brescia. Le due formazioni scenderanno in campo fra poche ore e apriranno questa giornata di Lega B. I rosanero sono più forti e primi, i ragazzi di Corini sognano però il colpo esterno per tornare in vetta. Si prospetta un match davvero entusiasmante. Potrebbe approfittarne il Benevento. I sanniti hanno trovato la forma giusta e ora volano. Contro il Cittadella, in casa, una vittoria sarebbe preziosa come l'acqua per un assetato. Occhio però ai veneti, che potrebbero svegliarsi da un momento all'altro e senza preavviso. Novanta minuti agevoli per il Lecce. I pugliesi ospiteranno un Livorno in forma ma inferiore tatticamente. I tre punti non sono un'utopia.

Davvero interessante sarà Spezia-Verona. Appaiate in classifica, le formazioni vivono momenti differenti. I liguri volano, gli scaligeri sono reduci da quattro pari e un KO nelle ultime cinque gare. Difficile fare pronostici, viste le premesse. Trasferta della verità per la Salernitana. I campani di Gregucci dovranno vincere contro l'Ascoli per tornare in corsa sul treno playoff. Non ci sono altre alternative. Tutta da vivere anche Cosenza-Cremonese. I calabresi vogliono riprendere confidenza con la vittoria, i grigi di Rastelli cercano punti per evitare di tornare nelle zone di bassa classifica.

Match casalingo molto difficile per il Carpi. I falconi giocheranno contro il Perugia. Gli umbri hanno bisogno di punti per tornare a sognare la promozione, il Carpi deve invece guadagnare posizioni rispetto alle formazioni meglio piazzate. Novanta minuti da seguire, quelli tra Crotone e Pescara. Le due formazioni, nobili decadute, vivono momenti diversi. I calabresi sono in piena crisi, i biancazzurri ancora in alto anche se in calo. Si prospetta un match davvero incerto. Vero e proprio aut-aut, infine, per Padova e Foggia. La neopromossa è ultima e praticamente obbligata a fare punti. I pugliesi, terzultimi, vogliono allontanarsi dalla zona rossa.