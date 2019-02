Atalanta - Milan, primo spareggio per la Champions: che duello tra Zapata e Piatek!

Questa sera il Milan farà visita all'Atalanta per il primo spareggio Champions. La corsa per il 4° posto è super affollata, con i rossoneri che hanno solamente un punto di vantaggio sulle dirette concorrenti Roma in primis.

L'Atalanta è una delle squadre più in forma del campionato, soprattutto in casa visto che gli uomini di Gasperini hanno fermato le big: le romane, l’Inter, anche la Juventus (pure in Coppa Italia). Per non parlare dell'attacco visto che è tra i migliori in Europa (50 gol in 23 partite di Serie A).

Però a Bergamo arriverà un Milan in fiducia e con una difesa ermetica ritrovata (solo 4 reti subite da dicembre a oggi ndr) ma in un campo dove non vincono in campionato dal 30 maggio 2015. I rossoneri sono in crescita e con il mercato di gennaio hanno sistemato la squadra: Paquetà ha dato qualità al centrocampo e Piatek è un bomber.

Gattuso ha chiesto massima attenzione e la vittoria per restare al quarto perchè anche solo un pareggio e in caso di vittoria delle romane il Milan scivolerebbe al sesto posto. E' vero anche che mancheranno altre 14 gare alla fine del torneo, ma questo spareggio di Bergamo darà comunque il suo verdetto.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

GASPERINI: "Non è ancora una partita decisiva, ma è importante: i rossoneri sono quarti e sono tra le squadre più in forma, una delle migliori espressioni del calcio italiano".

Gattuso: "Dobbiamo farci trovare pronti, dovremo giocare bene tecnicamente e tenere botta. Loro arrivano in tanti in area di rigore, quindi bisogna fare bene entrambe le fasi".

LE PROBABILI FORMAZIONI

Gasperini confermerà la difesa a tre vista contro la Spal: Toloi, Palomino e Mancini a coprire Berisha. In attacco il solito tridente: Gomez e Ilicic a supporto di Duvan Zapata.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

Gattuso si affiderà alla formazione classica: in attacco, Suso e Çalhanoglu agiranno ai lati di Piatek. Centrocampo sarà composto da Kessié, la diga Bakayoko e Paquetá, in difesa spazio ai soliti quattro ovvero Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodríguez.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piątek, Çalhanoglu