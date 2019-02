Serie A - Il Napoli sbatte contro il Torino: 0-0 al San Paolo 

Nel match valevole per il posticipo domenicale della ventiquattresima giornata di Serie A Napoli e Torino si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Tanti rimpianti per la compagine partenopea che, nel corso del match, ha sfiorato più volte la rete del vantaggio. Il palo di Insigne, nel secondo tempo, l'occasione più ghiotta per la squadra di Ancelotti che scivola a tredici punti dalla Juventus mentre il Torino sale in nona posizione con 35 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Napoli con Insigne e Milik a comporre il tandem offensivo mentre il Torino risponde col 3-5-2 con Berenguer e Belotti a formare la coppia d'attacco.

Partita molto tattica in avvio con il Napoli che si fa vedere dopo dieci minuti con Insigne che pesca Callejon ma Sirigu anticipa in maniera provvidenziale lo spagnolo. Poco più tardi altro squillo dei partenopei con Milik che, su cross di Hysaj, gira al volo mandando a lato di poco. Al 21' Napoli ad un passo dal vantaggio con Insigne che entra in area e calcia col piatto trovando la risposta di Sirigu. Poco più tardi altro duello tra Insigne e Sirigu con il destro dell'ex Pescara che viene respinto con i pugni dal portiere Granata. Al 33' ennesima chance per i campani con Fabian Ruiz che mette al centro per Milik ma il polacco spedisce fuori in spaccata.

La seconda frazione si apre col Napoli vicino al vantaggio con Fabian Ruiz che calcia dal limite ma Sirigu si distende ed allontana. Al 62' altra occasione per la compagine partenopea con Milik che, dal limite, esplode il mancino ma Sirigu respinge in qualche modo. Poco più tardi ennesimo squillo del Napoli sempre con l'attaccante polacco che controlla e calcia in un amen ma Sirigu dice nuovamente di no. Ancelotti manda in campo Mertens e Verdi per Callejon e Fabian Ruiz e al 74' il Napoli va nuovamente ad un passo dal gol con Insigne che pennella col destro centrando il palo. Nel finale assedio del Napoli che al 92' crea l'ultimo pericolo con un punizione di Mertens che termina fuori di nulla. E' l'ultima emozione del match: al San Paolo il Napoli sbatte contro il Torino, 0-0 il finale.