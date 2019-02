Roma, Di Francesco in conferenza: "La gara con il Porto dev'essere un punto di partenza"

Alla vigilia del match contro il Bologna, Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. Tantissimi temi trattati, andiamo a sentire quali!

LA VITTORIA CON IL PORTO - "Abbiamo speso tanto dal punto di vista fisico e mentale ma la squadra ha dimostrato di avere un equilibrio maggiore, sapendo quando bisogna soffrire insieme."

PUNTO DI PARTENZA - "Dev'essere un punto di partenza ed un atteggiamento che ci dobbiamo portare dietro anche domani."

ZANIOLO - "Per quanto riguarda quello che sta vivendo, non bisogna mettere troppe pressioni addosso al ragazzo e troppe responsabilità, Dobbiamo essere bravi noi ed anche un po' l'insieme in generale e quest'ambiente a farlo crescere, però ovviamente è un ragazzo di grande prospettiva che deve ancora dimostrare tante cose."

LA GESTIONE DI DE ROSSI - "La gestione di De Rossi è quotidiana. Ieri ha fatto un lavoro a parte, era programmato fare un po di carico e di scarico nella programmazione del problema che ha avuto al ginocchio, però oggi si è allenato in maniera regolare con la squadra e quindi è disponibile."

LA GARA DI ANDATA - "La partita di andata è un ricordo non bello però ci deve servire per non tornare indietro. Sarà un'altra partita, c'è un allenatore nuovo e lavorano in maniera differente".

LA DIFESA - "Questa squadra difende in maniera generale meglio, anche la difesa sta capendo quando deve uscire e quando deve scappare, questi sono tutti aspetti che partono prima di tutto dalla testa e poi dal lavoro".

TITOLARI E NON TITOLARI - "Si può rinunciare ad giocatore in base a com'è la sua condizione fisica. Non mi piace parlare di titolari e panchinari, a me piace valutare in base a quello che vedo".