Serie A - La Roma ospita il Bologna: vincere per tenere il passo Champions

La 24°esima giornata di Serie A si chiuderà questa sera con il Monday night che vedrà in campo Roma - Bologna.

Una partita importantissima per entrambe le formazioni: da una parte i giallorossi dovranno vincere per tenere il passo del Milan, dall'altra gli emiliani sono in piena lotta salvezza e proveranno a sbancare l'Olimpico come hanno fatto a San Siro un paio di settimane fa.

La Roma ha vinto di misura sul Porto in Champions League e vorrà continuare su questa striscia visto che è in serie positiva da sei turni.

Eusebio Di Francesco opterà ancora una volta per il 4-3-3. Olsen in porta, Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov in difesa. A centrocampo inedito trio Nzonzi-De Rossi-Pellegrini. Zaniolo e Kluivert agiranno ai lati di Dzeko.

Il Bologna ha già battuto la Roma nel match di andata e questa sera si vorranno rifare per dare un nuovo scossone alla classifica.

Anche Mihajlovic punterà sul 4-3-3: il tridente offensivo sarà formato da Edera, Santander e Sansone. A centrocampo Poli-Pulgar-Soriano ed in difesa Skorupski tra i pali, Mbaye e Dijks sulle fasce con il duo Helander-Danilo al centro.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Di Francesco: "La prestazione contro il Porto deve essere un punto di partenza e non d'arrivo e ci dobbiamo portare dietro quanto fatto anche domani".

Mihajlovic: "Non andiamo nella Capitale per fare una gita: i miei ragazzi si sono preparati bene perché hanno voglia di fare risultato. Non sarà facile per noi perché i giallorossi hanno giocatori che possono risolvere la contesa in ogni momento".

LE PROBABILI FORMAZIONI



Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, Kluivert. Allenatore: Eusebio Di Francesco.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Gonzalez, Dijks; Poli, Pulgar; Edera, Soriano, Sansone; Santander. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Marco Di Bello.