Il Milan ospita l' Empoli: turnover moderato per i rossoneri

Dopo le parentesi europee, è già tempo di campionato con il Milan che ospita l'Empoli per il primo anticipo di questa 25esima giornata di Serie A. I rossoneri, dopo l'importante successo contro l'Atalanta di sabato scorso, vogliono ripetersi per mantenere il quarto posto in classifica. Dall'altra i toscani in piena lotta retrocessione vogliono provare a sorprendere il Diavolo.

Gattuso, come detto in conferenza stampa, non vuole cali d'attenzione: "Sono preoccupato, Spero che la gara non venga sottovalutata, sarà una partita molto molto difficile per noi". Ecco perchè la formazione titolare è più o meno la stessa vista nelle ultime gare eccezion fatta per Suso squalificato (al suo posto Castillejo) e Calabria (Conti pronto a giocare dal primo minuto). In attacco spazio al pistolero Piatek, impossibile farne a meno.

L'Empoli di Iachini è tornato alla vittoria con un roboante 3 a 0 inflitto al Sassuolo di De Zerbi e, anche lui, cambia pochissimo e punta al 3-5-2 con Farias e Caputo coppia d'attacco. Dragowski in porta a discapito di Provedel.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gattuso: "Dobbiamo lavorare con criterio, con voglia, le delusioni sono dietro l'angolo, bisogna continuare a credere a tutto quello che si fa, non si deve mollare non dobbiamo pensare a casa degli altri".

Iachini: "Il Milan è una squadra forte con qualità e organizzata. Si conoscono bene e hanno inserito giocatori importanti. Sarà una prova importante per la nostra mentalità".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Plizzari

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek.

Empoli

PORTIERI: Dragowski, Perucchini, Provedel.

DIFENSORI: Dell’Orco, Di Lorenzo, Diks, Maietta, Nikolaou, Pajac, Pasqual, Rasmussen, Silvestre, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Acquah, Bennacer, Brighi, Capezzi, Krunic, Traore, Ucan.

ATTACCANTI: Caputo, Farias, La Gumina, Oberlin

LE PROBABILI FORMAZIONE

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Bennacer, Krunic, Acquah, Di Lorenzo, Pasqual; Farias, Caput