Torino - Atalanta: sfida al profumo d'Europa!

Dopo il Milan sceso in campo ieri sera contro l'Empoli, la 25esima giornata di Serie a continua con il Torino che ospita l'Atalanta. Match dal profumo d'Europa: da una parte i granata sognano l'Europa League invece gli orobici la Champions.

Il Torino viene dal ottimo pareggio contro il Napoli al San Paolo: i granata sono in serie positiva da quattro turni. Mazzarri deve fare a meno di Rincon (al suo posto Meité) e con il dubbio Djidji, conferma il trio difensivo composto da Izzo, Nkoulou e Moretti.ti Iago Falque alle spalle di Belotti.

L'Atalanta viene dal ko casalingo contro il Milan: una sconfitta pesante che fa abbassare il livello di entusiasmo in casa bergamasca. Gasperini deve fare a meno di due titolarissimi come Gomez e De Roon. Al posto del Papu pronti Pasalic, Barrow o Kulusevski a sostegno di Ilicic-Zapata turnover per Hateboer a vantaggio di Gosens sulla fascia.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Mazzarri: "Non credo che domani sia una spareggio o uno scontro diretto per l’Europa. È senza dubbio importante, ma per noi avranno un peso maggiore le prossime gare quando incontreremo squadre che in teoria o in pratica hanno dei valori inferiori ai nostri".

Gasperini: "E' una gara che ha la sua importanza, ma non mi trovo d’accordo che sia uno spareggio perché dopo ci saranno ancora tantissime partite fino alla fine del campionato".

PROBABILI FORMAZIONI

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Ansaldi, Lukic, Meitè, Aina; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

Indisponibili:

Squalificati: Rincon

Atalanta (3-4-2-1): E. Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, Pessina, Gosens; Ilicic, Pasalic; D. Zapata. Allenatore: Gasperini.

Indisponibili: Varnier, Gomez

Squalificati: De Roon