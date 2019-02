Serie A - L’Inter visita la Fiorentina: test chiave in vista derby

Il Milan incombe sul terzo posto e l’Inter vuole continuare a mantenere i 4 punti di vantaggio per arrivare al meglio al Derby del prossimo 17 Marzo ma per farlo serve vincere tutte le sfide che ci saranno in mezzo, a partire da quella di questa sera a Firenze contro la Fiorentina. La squadra dell’ex Pioli cerca di rimanere in scia alla corsa Europa, con l’opportunità di agganciare Lazio, Torino e Atalanta vincendo questa sera in casa contro l’Inter che arriva però da un buon periodo di forma: 4 vittorie consecutive dopo un avvio complicato e delle certezze da mantenere soprattutto questa sera al Franchi. La Viola dalla sua ha uno score invidiabile che porta avanti dal 26 Dicembre: nel giorno di Santo Stefano è arrivata l’ultima sconfitta in ordine di tempo e da lì in poi solo risultati utili.

La Fiorentina arriva al match di questa sera alle 20.30 dopo una vittoria pesante e complicata sul campo del SPAL ma deve fare ancora a meno del capitano Pezzella: Pioli disegna quindi i suoi con un 4-3-3 che vede davanti a Lafont una linea difensiva composta da Milenkovic e Vitor Hugo centrali e Laurini e Biraghi sugli esterni. Al centro del campo c’è Fernandes centrale, in gol contro la SPAL, poi Benassi e Veretout mezze ali. Davanti torna dal 1’ il Cholito Simeone, con Chiesa e Gerson sugli esterni. Dovrebbe partire quindi dalla panchina Luis Muriel, visto leggermente in affanno nell’ultimo match contro la SPAL nel quale ha anche colpito una traversa da pochi passi dalla porta.

L’Inter invece continua a fare a meno del suo numero 9 Icardi: l’argentino verrà rivisto domani per capire le condizioni del suo ginocchio ma, secondo quanto si apprende dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, rischierebbe addirittura di doversi sottoporre ad un intervento di pulizia che lo terrebbe fuori fino a fine stagione. Per quanto riguarda il discorso formazione, Spalletti conferma tutti i migliori: la difesa sarà composta da D’Ambrosio e Asamoah sugli esterni, con Skriniar e De Vrij centrali; i due mediani saranno Brozovic e l’ex Vecino, mentre più avanzato ci sarà Nainggolan con Politano, tornato al gol contro il Rapid, e Perisic a supporto nuovamente di Lautaro Martinez. Tra i convocati non figura ancora Keita, sempre out per infortunio muscolare.