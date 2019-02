Coppa Italia - Lazio e Milan non si fanno male: 0-0 all'Olimpico 

Nel match valido per la prima semifinale d'andata di Coppa Italia Lazio e Milan si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Nessun gol e pochissime emozioni nella sfida dell'Olimpico con la Lazio che ci ha provato di più, soprattutto nella prima frazione, senza mai trovare il guizzo vincente. Tutto rimandato alla sfida di ritorno che si giocherà a San Siro il 24 aprile, domani la seconda semifinale tra Fiorentina ed Atalanta.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-1-1 per la Lazio con Correa ed Immobile a comporre il tandem offensivo mentre il Milan risponde col 4-3-3 con Suso, Piatek e Borini a formare il tridente.

Match molto tattico sin dalle prime battute con la Lazio che prova a fare la partita mentre il Milan aspetta e riparte. Il primo squillo del match arriva solo al 26' con Patric che prova da fuori col destro ma la sua conclusione termina a lato di poco. Centoventi secondi più tardi Lazio ad un passo dal vantaggio con Immobile che, dalla linea del dischetto, calcia col destro non trovando la porta per poco. Al 38' terza chance per la formazione capitolina con Milinkovic che prova col destro da fuori, palla a lato di nulla.

Nella seconda frazione ritmi molto bassi con la Lazio che mantiene di più il possesso mentre il Milan aspetta nella propria metà campo, le occasioni però non arrivano. Le uniche emozioni della ripresa arrivano dalla panchina con Gattuso che manda in campo Castillejo e Biglia per Suso e Paquetà mentre Inzaghi getta nella mischia per Luis Alberto e Caicedo per Parolo e Immobile. Il primo squillo della ripresa, incredibilmente, arriva al minuto 89 con un colpo di testa di Piatek che si perde alto di poco. E' l'ultima emozione del match: Lazio e Milan si dividono la posta pareggiando 0-0, tutto rimandato alla sfida di ritorno.