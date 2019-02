Coppa Italia: Milan e Lazio si giocano un posto in finale

Lazio-Milan non sarà una semifinale scontata. La sfida di Coppa Italia metterà di fronte due formazioni che vivono momenti differenti. La Lazio è reduce da tre turni senza punti, tra Europa League e campionato. I biancocelesti sono fuori dalla competizione continentale e lontanissimi dal primo posto, l'ultimo obiettivo rimasto è proprio la Coppa Italia. I molti infortuni potrebbero però complicare i piani tattici di Inzaghi. Per contro, il Milan vive un ottimo stato di forma. I rossoneri di Gattuso brillano ed hanno trovato il loro equilibrio con l'arrivo di Piatek, ad oggi il miglior mattatore del nostro campionato. Gattuso ha saputo rigenerare anche Calhanoglu ed è stato bravo a inserire Paquetà, due calciatori ugualmente da tenere sott'occhio. Simone Inzaghi ha però spesso sorpreso e sicuramente avrà pensato ad una soluzione tattica efficace per limitare il diavolo.

La Lazio dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, giocando molto sulla duttilità tattica di Marusic e Lulic, schierati inizialmente come laterali bassi di difesa. Davanti a Strakosha, poi, dovrebbero esserci Lucas Leiva e Acerbi. Il brasiliano sarà chiamato ad una super gara visti i problemi in difesa della sua Lazio. In mediana spazio dunque a Milan Badelj, affiancato da Marco Parolo. In avanti torna Ciro Immobile, costretto a una grande gara dopo un periodo di appannaggio e senza squilli personali. Romulo e Correa agiranno sulle fasce laterali della trequarti, in mezzo ci sarà Sergej Milikovic-Savic. Il serbo sarà la cerniera tra i reparti, come faceva nella scorsa stagione.

Un più classico 4-3-3 per il Milan di Rino Gattuso. I rossoneri non dovrebbero cambiare molto rispetto all'undici titolare. Davanti a Donnarumma, la difesa a quattro sarà formata da Calabria, Musacchio, Romagnoli e Laxalt. Turno di riposo per Conti. Nessuna sorpresa a centrocampo, dove Kessié e Paquetà affiancheranno Bakayoko. I tre centrocampisti dovranno giocare al top e tirare la cosiddetta carretta in una delle partite più importanti della stagione. In attacco ci saranno Suso e Borini ai lati di Piatek. Cutrone partirà ancora dalla panchina e proverà a pungere a gara in corso.

La partita di questa sera non sarà banale. Lazio e Milan si rincontrano in una semifinale di Coppa Italia dopo un anno. La scorsa stagione vi fu una perfetta parità, con le due formazioni che risolsero ai rigori le ostilità. La Lazio pagò la pressione e l'inesperienza di alcuni suoi calciatori. I biancocelesti vogliono però invertire il trend e conquistare la finale di una Coppa Italia che, senza la Juventus, è diventata appetibile per le quattro semifinaliste rimaste.