Coppa Italia - La Fiorentina ospita l'Atalanta per la semifinale d'andata

Dopo il pareggio di ieri tra Lazio e Milan, questa sera scenderanno in campo Fiorentina - Atalanta per l'altra semifinale di andata in Coppa Italia.

Entrambe le squadre sono arrivate fin qui per meriti: la viola ha battuto con un pesante 7-1 la Roma, invece i bergamaschi hanno vinto per 3-0 contro la capolista Juventus (l'unica sconfitta italiana per i bianconeri ndr).

Le formazioni stanno vivendo momenti molto diversi: da una parte l'Atalanta è reduce dal doppio ko in campionato, invece la Fiorentina ha pareggiato 3-3 contro l'Inter confermando così il buon momento.

Pioli recupererà Milenkovic e farà giocare dal primo minuto Muriel tenuto a riposo contro i neroazzurri insieme a Chiesa. Gasperini dovrà fare a meno di Freuler e Djimsiti indisponibili per squalifica, ma riavrà sia Gomez che De Roon.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Pioli: "E’ una occasione per noi come per gli altri. Incontriamo una squadra molto forte, ma con cui abbiamo giocato ad armi pari sia quest’anno che negli anni passati”.

Gasperini: "E' un momento fondamentale della stagione. Mi aspetto una gara difficile, perché indubbiamente la Fiorentina è una ottima squadra che sta giocando con grande entusiasmo."

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Pasalic, de Roon, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata