Serie A - Tra Sampdoria e Roma vince la noia: 0-0 al Ferraris

Nel match valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2019/2020 Sampdoria e Roma non si fanno male pareggiando 0-0. Nessun gol e pochissime chance per entrambe le squadre con la Roma falcidiata nuovamente dagli infortuni, a farne le spese Cristante e Kalinic. Con questo pareggio la squadra di Ranieri resta ultima in classifica con 4 punti mentre i capitolini scivolano in sesta posizione con 13 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per la Sampdoria con Quagliarella e Gabbiadini a comporre il tandem offensivo mentre la Roma risponde col 4-2-3-1 con Florenzi, Zaniolo e Kluivert alle spalle di Kalinic.

Match molto tattico e caotico sin dalle prime battute con gli errori, da una parte e dall'altra, e la tensione a farla da padrone. La Sampdoria prova con l'intensità a far male alla squadra capitolina senza creare grosse occasioni negli ultimi trenta metri di campo. Le uniche emozioni, per così dire, della prima frazione arrivano dalla panchina della Roma: in avvio di partita infortunio all'inguine per Cristante, al suo posto Pastore; nel finale problema al ginocchio per Kalinic con Dzeko al posto del croato.

Nella seconda frazione il copione tattico del match non cambia tanto che la prima emozione arriva, questa volta, dalla panchina della Sampdoria con Depaoli e Bonazzoli al posto di Rigoni e Gabbiadini. La prima occasione del match arriva solo al 70' ed è per i padroni di casa con Depaoli che, dal limite, calcia mandando alto di poco. La risposta della Roma arriva al minuto 82 con Pastore che, dal limite, incrocia col destro sfiorando il palo. Nel finale la Roma resta in dieci (doppio giallo per Kluivert), la squadra di Ranieri prova ad approfittarne ma Pau Lopez si oppone a Bonazzoli. E' l'ultima emozione del match: al Ferraris vince la noia, 0-0 tra Sampdoria e Roma.