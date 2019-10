Serie A - Il Milan di Pioli sbatte sul Lecce: 2-2 a San Siro 

Nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A il Milan non va oltre il 2-2 casalingo contro il Lecce. Tanti rimpianti per la squadra rossonera che passa due volte in vantaggio con Calhanoglu e Piatek ma i salentini rispondono con la rete di Babacar e quella di Calderoni nel finale di partita. Grande beffa per la squadra di Pioli che sale a quota 10 in classifica mentre i salentini avanzano a quota 7.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Milan con il tridente offensivo composto da Suso, Leao e Calhanoglu mentre il Lecce risponde col 4-3-1-2 con Mancosu alle spalle della coppia d'attacco formata da Babacar e Falco.

Ottima partenza del Milan che dopo un minuto va ad un passo dal vantaggio con Leao che, di potenza, entra in area e calcia col piatto destro ma Gabriel salva in qualche modo. Poco più tardi altra occasione per i rossoneri con Biglia che salta Gabriel e calcia verso la porta ma Lucioni salva i suoi respingendo col petto. La squadra di Pioli spinge sull'acceleratore e al 20' passa in vantaggio con Calhanoglu che raccoglie un lancio lungo di Biglia e con un gran destro volante fredda Gabriel, 1-0. Il Lecce non reagisce e al 25' i padroni di casa sfiorano ancora il gol con Leao che, sugli sviluppi di un cross di Theo Hernandez, calcia a botta sicura ma Rosettini respinge in qualche modo. Alla mezz'ora ennesima chance per il Milan con la classica giocata di Suso ma Gabriel si distende deviando in corner.

Nell'intervallo Liverani manda in campo Farias per Falco ma è sempre il Milan a rendersi pericoloso con Leao che, servito da Suso, entra in area e calcia trovando solo l'esterno della rete. Dal possibile 2-0 al pareggio del Lecce che arriva al 62' con Babacar che prima si fa parare il rigore da Donnarumma e poi realizza da pochi passi, 1-1.Pioli manda subito in campo Piatek e Krunic e al 73' il Milan va vicino al nuovo vantaggio con una grande conclusione di Calhanoglu che termina a lato di pochissimo. Passano pochi minuti e il Milan torna in vantaggio proprio con Piatek che, su assist di Calhanoglu, gira col destro battendo Gabriel, 2-1. Sembra fatta ma al 92' arriva il pareggio del Lecce con Calderoni che, dai 25 metri, lascia partire un missile che non lascia scampo a Donnarumma, 2-2. E' l'ultima emozione del match: Pioli stecca alla sua prima in rossonero, Milan e Lecce pareggiano 2-2.