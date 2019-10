Milan, la prima di Pioli: contro il Lecce serve una svolta 

Questa sera il Milan ospiterà il Lecce: alle 20.45 andrà in scena l'esordio di Stefano Pioli sulla panchina dei rossoneri. Il Diavolo, dopo aver esonerato Giampaolo, è alla ricerca della seconda vittoria (dopo quella contro il Genoa) e soprattutto dopo le 3 sconfitte consecutive con Inter, Torino e Fiorentina.

Pioli ha cambiato un paio di regola a Milanello: pranzo e colazione insieme, niente cellulare a tavola e soprattutto è stato abolito il pernottamento a Milanello in occasione delle gare interne serali. Un modo per responsabilizzare la propria rosa: "Bisogna essere professionisti sempre, ogni istante". L'ex allenatore della Fiorentina non ha certo intenzione di creare una rivoluzione ma vuole portare questa squadra almeno in Europa League.

Nonostante il momento, nonostante l' tifosi del Milan si stringeranno ancora una volta intorno alla squadra, infatti a San Siro saranno presenti più di 50 000 tifosi anche se la Curva Sud non farà nessun genere nel corso dei 90 minuti.

Pioli ha comunicato solamente in queste ore la formazione che scenderà in campo questa sera. Quasi sicuramente si ritornerà al 4-3-3 e si affiderà, ancora una volta, a Biglia, Suso e Calhanoglu. In attacco il modulo potrebbe trasformarsi in fase offensiva in un 4-2-3-1 con Paquetá da mezz’ala. In avanti Piatek partirà dalla panchina e come Rebic, con Leao punta centrale.

I CONVOCATI

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI

Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI

Borini, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetá; Suso, Leao, Calhanoglu. All. Pioli.



Lecce (4-3-1-2): Gabriel: Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani.