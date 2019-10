Una buona Udinese mette KO il Torino: Okaka segna la rete decisiva (1-0)

Vittoria importante per l'Udinese contro un Torino deludente. I friulani riescono ad imbrigliare i granata, davvero inconcludenti per tutti i novanta minuti. Dopo un primo tempo pimpante, l'Udinese segna con Okaka al 41' e mantiene il vantaggio fino alla fine. Davvero negativa la performance del Toro, che conferma tanti problemi in fase di costruzione offensiva. Udinese che sale a quota otto e aggancia i granata.

Padroni di casa che scendono in campo con il 3-5-2. Davanti a Musso, difesa a tre composta da Opoku, Troost-Ekong e Samir. In mediana, spazio a Mandragora, con Jajalo e De Paul a sostengo in qualità di mezzali. Tudor conferma Okaka e Lasagna in avanti, sulle fasce i titolari sono Ter Avest e Sema. Stessa disposizione tattica per i granata, che si affidano a Verdi e Belotti in attacco. Sirigu in porta, protetto dal terzetto Izzo-N'Kolou-Lyanco. Nessuna sorpresa a centrocampo, dove Baselli e Lukic affiancano Rincon. Ansaldi e Laxalt, infine, sulle fasce.

Gara inizialmente a favore dell'Udinese. Al terzo grande doppia chance per i friulani: Okaka e Sema, infatti, mancano il goal da posizione ravvicinata. Al quarto d'ora ci prova invece Jajalo, bella la parata di Sirigu a ridosso del palo. Dopo questa doppia occasione, la gara si assesta sui binari dell'intensità. Ci sono tanti contrasti a centrocampo e poche occasioni. L'Udinese sembra averne di più e infatti, nella fase finale di primo, mette alle corde il Torino. Dopo qualche occasione, alla fine i padroni di casa riescono a segnare al 41' approfittando di una disattenzione difensiva dei granata. Sema mette in mezzo e trova Mandragora, che la colpisce di testa verso Okaka. Tutto solo e con i centrali ospiti immobili, il bomber non può che appoggiare in rete la sfera. Il primo tempo si chiude qui.

Seconda frazione che comincia con un Torino più aggressivo. Al 48' ci prova in rovesciata Belotti ma senza pericoli per Musso. La squadra di Mazzarri ci prova ma non riesce a sfondare. Al 57' protesta Simone Zaza. L'ex attaccante di Juve e Sassuolo entra in area e tira, il suo tiro viene deviato da un centrale bianconero. Zaza chiede il rigore per un presunto tocco di mano, l'arbitro Abisso non è dello stesso avviso. Passano dieci minuti e si rivede l'Udinese. La fase finale vede le due formazioni allungarsi per cercare il goal. All'86' bella conclusione di Rincon, Trost-Ekong la devia e la sfera scivola di poco a lato. Due minuti dopo bel tiro di De Paul deviato da Sirigu. Il capitano bianconero ci prova anche all'89' senza trovare però fortuna. La sfida finisce di fatto qui. Migliore in campo per i padroni di casa, Sema. Per gli ospiti in evidenza Sirigu.