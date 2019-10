Milan, oggi di nuovo in campo: Pioli potrebbe pensare al cambio modulo

Quest'oggi il Milan ritornerà ad allenarsi dopo il pareggio casalingo contro il Lecce di domenica sera. Sicuramente è stata una gara a due facce: nel primo tempo i rossoneri hanno giocato in modo convinto ed unito, meno nella ripresa dove sono calati, una serie di passaggi sbagliati, giocatori distratto nei momenti decisivi hanno permesso agli uomini di Liverani di strappare un punto a San Siro.

Pioli ha messo in campo un modulo molto simile a quello che schierava con la Fiorentina: un 4-3-3 che ha esaltato caratteristiche di giocatori come Calhanoglu (migliore in campo ndr) o di Leao ed infatti il Milan è sceso in campo con un atteggiamento diverso rispetto alle altre partite con Giampaolo creando parecchie occasioni da gol. Il problema è che queste conclusioni non sono state sfruttate e così il Lecce ha rimontato per ben due volte.

Ma in questo momento il Milan è fragile mentalmente: dopo un primo tempo super, dove l'approccio alla partita è stato molto positivo facendo pensare che le molteplici difficoltà di questo inizio di stagione siano in gran parte dell'ex tecnico Giampaolo è arrivato un secondo tempo totalmente diverso.

Sarebbero stati tre punti i molto importanti per la classifica e per il morale, ma ormai è una partita da archiviare. Difatti il Milan tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio per preparare la partita contro la Roma di domenica pomeriggio. Pioli potrebbe fare a meno Suso, contestato dai tifosi dopo la partita con il Lecce (colpevole di non aver coperto su Calderoni in occasione del 2-2) per far posto a Rebic, o addirittura potrebbe cambiare modulo e schierare Piatek-Leao con alle loro spalle Calhanoglu.