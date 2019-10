Il Pescara demolisce il Benevento: 4-0 all'Adriatico 

Nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie B il Pescara demolisce il Benevento battendo i sanniti 4-0. Prestazione maiuscola del Delfino che impacchetta il successo nel secondo tempo grazie alla doppietta di Machin e alle reti di Memushaj e Maniero. Con questo successo la squadra di Zauri sale in ottava posizione con 13 punti mentre il Benevento viene agganciato da Empoli e Crotone in vetta alla classifica.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-2-1 per il Pescara con Machin e Galano alle spalle di Borrelli mentre il Benevento risponde col 4-4-2 ed il tandem d'attacco formato da Sau e Coda.

Match molto tattico sin dalle prime battute con il Pescara che, al contrario delle aspettative, gestisce bene il possesso palla ma il primo squillo del match è sannita con un mancino da fuori di Viola bloccato in due tempi da Fiorillo. Al 24' occasione potenziale per il Pescara con Masciangelo che entra in area ma, a tu per tu con Montipò, sbaglia il facile servizio per Galano. Su capovolgimento di fronte seconda chance per gli ospiti con Coda che, su cross da destra, stoppa e calcia ma Fiorillo si oppone. Nel finale di tempo Pescara ad un passo dal vantaggio con Borrelli che, sugli sviluppi di un cross di Memushaj, calcia a lato da pochi passi.

Nell'intervallo Zauri perde Fiorillo ma dopo 40 secondi il Pescara passa meritatamente in vantaggio con Memushaj che, al termine di una grandissima azione corale, fredda Montipò, 1-0. Il Benevento non reagisce e al 53' il Delfino raddoppia con Machin che, su cross da destra, anticipa Montipò insaccando di testa, 2-0. Al 57' ospiti ad un passo dal gol con Coda che colpisce di testa a botta sicura ma Bettella salva sulla linea. A metà ripresa girandola di cambi con Zauri che manda in campo Maniero per Borrelli mentre Inzaghi getta nella mischia Schiattarella e Armenteros.

Al 76', però, il Pescara chiude i conti con Machin che si invola tutto solo verso la porta e col destro batte nuovamente l'estremo ospite, 3-0. Centoventi secondi più tardi abruzzesi ad un passo dal poker con Galano che entra in area e calcia ma Montipò si oppone. Nel finale arriva anche il poker con Maniero che batte Montipò dal dischetto. E' l'ultima emozione della partita: il Pescara schianta il Benevento infliggendo la prima sconfitta alla squadra di Inzaghi, all'Adriatico termina 4-0.