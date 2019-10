Il Bologna vince in casa: Sampdoria battuta 2-1 

Vittoria di cuore del Bologna. I felsinei vincono 2-1 contro la Sampdoria di Ranieri. Dopo un primo tempo equilibrato, gli uomini di Mihajlovic sbloccano la sfida con Palacio. La Sampdoria agguanta il pari con Gabbiadini all'ora di gioco, Bani riporta però i suoi in avanti per il definitivo 2-1. Bologna che sale a quota dodici, Sampdoria che resta a quattro.

Padroni di casa che scendono in campo con il 4-2-3-1. Davanti a Skorupski, difesa a quattro composta da Mbaye, Danilo, Bani e Krejci, schierato terzino e non esterno. Poli e Dzemaili in mediana, incaricati di sostenere la folta trequarti formata da Skov Olsen, Soriano e Sansone. Rodrigo Palacio, invece, la prima punta. Un equilibrato 4-4-2 per gli ospiti, con Ranieri che sceglie Quagliarella e Gabbiadini in attacco. Audero in porta, protetto dai centrali Murillo e Colley e dai terzini Bereszynski e Murru. A centrocampo, spazio a Bertolacci e Ronaldo Viera, affiancati da Leris e Jankto.

Primo tempo emozionante, con il Bologna subito pericoloso al terzo minuto. Rodrigo Palacio mette in mezzo per Dzemaili, lo svizzero conclude ma trova la grandissima risposta di Colley sulla linea di porta. I felsinei premono, la Samp riesce a reggere l'urto per tutta la prima parte di frazione. Al ventesimo ancora Bologna in evidenza con Palacio: la punizione dell'argentino non trova però lo specchio della porta. Cinque minuti dopo, finalmente liguri in evidenza. Quagliarella conclude, Gabbiadini la devia e mette fuori causa Skorupski, il pallone si stampa però sulla traversa. E' la scossa per la Sampdoria, che al 37' ci prova ancora con Jankto. Il tiro dell'ex Udinese è ribattuto in corner. L'ultima chance del primo tempo capita sui piedi di Soriano, la cui spaccata è sventata da Audero.

Seconda frazione più pimpante. Il Bologna passa infatti subito in vantaggio al 48'. L'autore dell'1-0 è Rodrigo Palacio, bravo a eludere la marcatura di Bereszynski e a freddare Audero. La Sampdoria non ci sta e due minuti riesce a pareggiare. Gabbiadini è però in offside e non può godere della propria marcatura. Il Bologna è pericoloso in più occasioni ma è l'ex di turno a pareggiare quattro minuti dopo l'ora di gioco. Al 64', infatti, Gabbadini riceve da Viera e aggiusta la mira, disegnando una parabola delle sue che non lascia scampo a SKorupski. Poco male, comunque, per i felsinei. Il Bologna è infatti concentrato e, dopo qualche punturina poco dolorosa in avanti, riesce a passare di nuovo in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner è infatti Bani a ricevere da Mbaye e a fare il 2-1 al 78'. Dopo il goal, i felsinei controllano fino alla fine. Migliore in campo per i padroni di casa, Palacio. Per gli ospiti in evidenza Gabbiadini.