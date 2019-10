Serie A, Milan come contro il Lecce: Pioli conferma gli stessi undici anche contro la Roma

La stagione del Milan non è iniziata nel migliore dei modi ed oggi all’Olimpico dovrà iniziare la risalita verso il quarto posto. Per farlo però dovrà battere la Roma, in palio ci saranno punti preziosi in chiave Europa: entrambe le squadre non potranno più sbagliare.

Il pareggio con il Lecce ha lasciato un pochino d' amarezza ma non è tutto da buttare, anzi ci sono diverse cose positive: il Milan ha giocato un ottimo primo tempo mettendo in grande difficoltà i pugliesi, ma purtroppo nella ripresa i rossoneri sono calati e si sono fa rimontare così due volte dai giallorossi di Liverani.

"Bisogna analizzare con lucidità e precisione le cose - le parole del tecnico- ma non farsi mai prendere dagli isterismi e drammatizzare la situazione. Il nostro gruppo è coeso e unito. Dobbiamo essere una squadra".

Per Stefano Pioli l’unità di gruppo è fondamentale e per questo confermerà la stessa formazione vista contro il Lecce: Suso, criticato tantissimo da tifosi, sarà regolarmente in campo. Leao sarà titolare con Piatek che andrà in panchina.

Milan (4-3-3): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetá; Suso, Leão, Calhanoglu.