Milan, la prima gioia di Pioli ed il risveglio di Suso

Nella notte di Halloween il Milan ha portato a casa il dolcetto battendo la Spal per 1-0. Dopo il pareggio contro il Lecce la sconfitta in trasferta contro la Roma Stefano Pioli ha conquistato la prima vittoria sulla panchina dei rossoneri.

L'artefice della vittoria è stato Suso: Stefano Pioli ha preferito Samu Castillejo al numero 8 partito per la prima volta in questa stagione dalla panchina, ma l’ex Liverpool ci ha messo soltanto sei minuti per segnare il gol del successo su punizione. Suso è è stato il giocatore più contestato in questo avvio di stagione del Milan ma, hai tanti fischi dei tifosi presenti ieri a San Siro, ha risposto con i fatti.

Il Milan ha sì conquistato i tre punti, ma non ha giocato in modo eccelso soprattutto nel primo tempo. Ma nella ripresa i rossoneri sono entrati in campo con uno spirito diverso ed hanno portato a casa il successo.

La vittoria di ieri sera è stata una boccata d’ossigeno per la squadra di Pioli prima di immergersi in un filotto di partite molto complicate: si inizierà domenica sera con la Lazio, settimana prossima il Milan farà visita alla capolista Juventus e per concludere, dopo la sosta, arriverà il Napoli dell'ex Carlo Ancelotti.