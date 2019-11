Serie A - L'Inter in rimonta batte il Bologna grazie alla doppietta di Lukaku (1-2)

L'Inter stende il Bologna in volata, finisce 2-1 sotto il segno di Lukaku: doppietta per il belga che regala tre punti preziosi ai suoi dopo esseri stati sotto.

Un discreto primo tempo giocato dall'Inter: buon ritmo ma un ottimo Skorupski salva i suoi sulle conclusioni Lukaku e Lautaro e da segnalare due reti annullate per fuorigioco. Dall'altra parte i padroni di casa si difendono bene e trovano anche un paio di occasioni dalla media distanza.

Nella ripresa il Bologna parte meglio e trova il gol del momentaneo vantaggio con un tiro di Roberto Soriano. Ma all'Inter si sveglia Lukaku che con una doppietta consente ai suoi di portarsi nuovamente in testa aspettando la Juventus questa sera impegnata nel derby contro il Torino.

LA PARTITA

Ritmi alti in questo avvio di gara. La prima occasione è per i padroni di casa al 3' con il destro di Sansone ma Handanovic respinge e Skriniar mette in corner. L'Inter però risponde al 9': passaggio Filtrante di Lazaro per Lautaro, "El Toro" incrocia con il destro ma Skorupski intuisce e spazza via in angolo.

Ritmo alto in questo avvio di gioco ma il portiere del Bologna sbaglia un rinvio coi piedi e regala la palla a Lautaro che serve Lukaku, ma Bani in scivolata manda in angolo.

Verso la metà del primo tempo i ritmi sono calati con le due squadre si aspettano a centrocampo. Ma al 30' la partita si rianima: prima con il destro di Svanberg e poi con il gol annullato all'Inter con Lautaro che mette in rete ma è in fuorigioco.

Non passano neanche cinque minuti che alla squadra di Conte viene annullato un altro gol questa volta a Lukaku ma la palla era uscita sul cross di Lazaro.

La ripresa inizia a rallentatore con le due squadre visibilmente stanche. La partita si sblocca al 59' con il gol del Bologna: Svanberg serve Soriano che con il destro supera Handanovic e mette in rete l'1-0.

L'Inter a testa bassa prova a rimontare ma invano almeno per il momento. Conte decide di cambiare ed inserisce Vecino e Candreva per Gagliardini e Biraghi. Mossa azzeccata perchè al 75' i neroazzurri pareggiano i conti con il tap in vincente di Lukaku.

La partita cambia ora è l'Inter ad avere il pallino del gioco che chiude tutta in avanti ed infatti al 89' Lautaro si guadagna un rigore che lo trasforma ancora una volta Lukaku spiazzando Skorupski.