Serie A-Il Torino cala il poker contro il Brescia al Rigamonti (0-4)

Brescia e Torino si affrontano in una partita da parecchi spunti. I Granata, reduci da parecchie sconfitte e da quella del derby della Mole, devono provare ad invertire il trend. Il Brescia deve cancellare il caso Balotelli e vedere se il cambio, che non si è capito, tra Corini e Grosso in panchina è la soluzione per la salvezza. Ayè preferito a Donnarumma nelle Rondinelle, nel Toro assenti Baselli e Zaza. Belotti titolare con Verdi.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo nettamente a favore della squadra ospite con Meitè al 5' che prova la conclusione dal limite, ma palla fuori. Al 15' punizione di Verdi e braccio di Cistana e calcio di rigore per il Torino che Belotti trasforma. Al 26' secondo calcio di rigore a favore granata: Mateju tocca di mano sulla conclusione di Belotti e VAR in azione che conferma. Il Gallo trasforma e raddoppio Torino. Al 34' altra occasione per la squadra ospite: Meitè tenta il sinistro, ma palla non lontana dalla porta. Al 42' Brescia in dieci per espulsione di Mateju e Grosso tira fuori dal campo uno spento Balotelli. Al 47' della ripresa, Granata vicino al gol con Meitè ed ennesima conclusione imprecisa. Al 54' Ansaldi recupera un pallone importante e serve Verdi. Il giocatore di Mazzarri riesce a sbagliare il sinistro sul fondo a porta vuota. Al 56' Brescia vicino al gol con Ayè, il quale riceve palla dalla destra e Sirigu para di istinto e Spalek, sulla respinta, viene di nuovo fermato dal portiere della Nazionale. Al 60' Magnani di testa, Sirigu risponde presente. Al 61' trattenuta su Donnarumma e per Guida non esiste gli estremi per il rigore e qualche dubbio lo teniamo per dovere di cronaca. Al 68' Aina imbuca Belotti con un passaggio perfetto, ma Joronen si supera. Al 75' tris granata: Laxalt riparte in contropiede, palla a Berenguer che stoppa e calcia di dstro in porta. Al 77' Joronen si supera e nega la tripletta a Belotti con una parata super sull'attaccante del Torino. Al 81' il poker: Berenguer si lancia da solo, supera Sabelli e batte Joronen tutto solo con il portiere. Un grande Torino che riscatta la prestazione contro la Juventus e con due rigori netti vero, ma che sanno di manie di troppo protagonismo dell'arbitro, il primo soprattutto. Male Balotelli e si poteva immaginare dopo le polemiche post Verona: il giocatore non era tranquillo e si poteva tenere a riposo per questa partita. La cura Grosso si dovrà rimandare dopo la sosta: il Brescia ha dei limiti vero, ma in stagione al Rigamonti hanno faticato Inter e Juventus e questo è un dato che oggi non è sembrato.