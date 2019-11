Cagliari da urlo: demolita la Fiorentina 5-2!

Nel match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A il Cagliari demolisce la Fiorentina battendo la Viola 5-2. Match chiuso già nel primo tempo con le reti di Rog, Pisacane e Simeone mentre nella seconda frazione arrivano i gol di Simeone e Nainggolan mentre per la Viola doppietta di Vlahovic. Con questa vittoria la squadra di Maran sale momentaneamente al terzo posto con 24 punti mentre la Viola resta in ottava posizione con 16 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 con Nainggolan alle spalle del tandem offensivo composto da Joao Pedro e Simeone mentre la Fiorentina risponde col 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Chiesa e Vlahovic.

Ottimo avvio del Cagliari che dopo tre minuti va ad un passo dal gol con Simeone ma l'ex di turno sbaglia da pochi passi col piatto destro. Immediata la risposta della Fiorentina con una punizione tagliente di Pulgar che termina fuori di pochissimo. Al 17', però, e i padroni di casa sbloccano il match con Rog che, servito alla perfezione da Nainggolan, insacca col piatto destro, 1-0. Passano centoventi secondi e i sardi sfiorano il raddoppio con un destro a incrociare di Simeone ma Dragowski para con un guizzo. La Viola non reagisce e al 26' il Cagliari raddoppia con Pisacane che, sugli sviluppi di un corner, insacca di testa per il 2-0. La squadra di Maran viaggia a un ritmo folle e al 34' cala il tris con con Nainggolan che prima impegna Dragowski, poi mette al centro per Simeone che insacca di tacco, 3-0.

La ripresa si apre con la Viola vicina al gol con una fucilata di Dalbert deviata in corner da Olsen. Nel momento migliore della Fiorentina, però, il Cagliari cala il poker con Joao Pedro che, servito in modo illuminante da Nainggolan, batte Dragowski col piatto destro, 4-0. Al 60' padroni di casa ad un passo dal quinto gol con Simeone che entra in area e calcia ma Dragowski si oppone. La quinta rete cagliaritana arriva cinque minuti più tardi con un capolavoro di Nainggolan che spacca la porta con un destro dai 25 metri, 5-0. I ritmi, logicamente, si abbassano e al 75' la Fiorentina trova il gol della bandiera con un mancino ravvicinato di Vlahovic, 5-1. Nel finale arriva anche la doppietta di Vlahovic che batte Olsen con un bel mancino a giro, 5-2 e fischio finale. Uno strepitoso Cagliari schianta la Fiorentina salendo momentaneamente in terza posizione con 24 punti.