Serie A - Il Milan fa visita alla Juventus: Pioli riparte dalle certezze, Sarri recupera De Ligt e Cristiano Ronaldo

Questa sera il Milan sarà in scena allo Stadium per affrontare la Juventus. Da una parte i rossoneri sono in cerca del definitivo salto di qualità, dall'altra i bianconeri vorranno rispondere al successo dell'Inter e riprendersi la testa della classifica. Andiamo a scoprire le ultime novità dai campi.

QUI JUVE

In questi minuti Maurizio Sarri sta testando le condizioni di Matthijs de Ligt e Cristiano Ronaldo nella rifinitura, le sensazioni è che entrambi i giocatori saranno della partita ma per avere la certezza bisognerà attende l'uscita dei convocati.

"Dobbiamo giocare con un'intensità difensiva diversa e per averla bisogna stare in campo in maniera leggermente diversa rispetto all'ultima partita".

Tendenzialmente il tecnico della Juventus si affiderà al 4-3-1-2: in avanti Higuain è favorito su Dybala per affiancare il portoghese con Bernardeschi che agirà alle loro spalle.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo.

QUI MILAN

Un’occasione di crescita per il Milan che, dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, ha il dovere di uscire dal periodo negativo battendo magari la Juventus campione in carica. Impresa molto difficile visto che tra le due formazioni ci sono ben 16 punti di distanza. Sarà una gara super importante soprattutto per la classifica: la squadra di Pioli ha bisogno di punti per risalire verso la zona Europa ed allontanarsi dalla retrocessione.

"E' una grande sfida, un'opportunità grande. Il nostro atteggiamento deve essere questo, sapendo che le difficoltà saranno elevate. Dobbiamo essere concentrati e attenti per 95 minuti".

Pioli non stravolgerà la formazione, anzi partirà dalle certezze che ha raccolto in queste settimane: in avanti ancora confermato Piatek in un tridente completato dal rientrante Suso e Calhanoglu .A centrocampo fiducia sia a Bennacer ma soprattutto a Krunic,

Non ci saranno Franck Kessie ( fuori per scelta tecnica) e gli acciaccati Musacchio, Borini e Castillejo.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu.