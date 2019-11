Qualificazioni Europei 2021 Femminile- Le azzurre non tradiscono e battono Malta 5-0

Italia contro Malta per continuare percorso netto. Le nostre Azzurre in cerca di conferme in attesa di sfidare nello scontro decisivo tra qualche mese la Danimarca vincono in modo agevole e undici gol in due partite. Le nostre ragazze hanno Fusetti in difesa al posto di Gama e spazio per Boattin visto infortunio di Guagni. Torna Giugliano in regia e Sabatino e Girelli in attacco.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo con le nostre che giocano da subito bene al 5' con una azione corale delle nostre e Sabatino riesce a concludere, ma respinge la difesa di Malta. Al 16' Linari di sponda trova la Fusetti sola in area piccola, ma palla a lato. Al 21' grande conclusione di Giugliano, respinta e Sabatino fermata in fuorigioco. Al 27' vantaggio Italia con una grande punizione di Cernoia alla sua maniera. Al 37' cross di Rosucci, ma Sabatino manda fuori di pochissimo. Al 37' Farrugia perde un pallone in scivolata, Cernoia bravissima a prendere palla e diglare il raddoppio. Al 42' terzo gol delle nostre ragazze: traversone della Girelli e zampata precisa di Sabatino e tris azzurro. Al 45' Giugliano con una conclusione bestiale dal limite cala il poker. Nella ripresa succede poco e nulla: al 71' espulsione per doppio giallo di Giugliano. 81' Rosucci riceve un cross con la sponda di Tarenzi involontaria, ma Martina viene sbilanciata al momento del tiro. Al 86' Rosucci prova dal limite, bravissima il portiere di Malta. Al 93' primo gol azzurro della giocatrice della Roma Greggi che insacca un sinistro siluro perfetto e manita azzurra. Le nostre ragazze continuano a fare bene e a dare risposte importanti: sono a punteggio pieno nel girone e ci prepariamo al meglio allo scontro di Giugno con le danesi. Queste ragazze continuano a farci innamorare e a sognare davvero tutti insieme per un Europeo che sembra essere sempre più vicino dopo la sbornia mondiale.