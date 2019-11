Serie A Femminile- Pareggio spettacolo tra Milan e Juventus 

Chi pensa che il calcio femminile non sia agonismo e competizione, si consiglia la visione di questo Milan vs Juventus sotto la pioggia e su un campo impraticabile come quello del Brianteo di Monza. Le ragazze di Ganz e Guarino giocano una partita perfetta, bella da vedere e assolutamente competitiva tra due squadre che possono ambire allo scudetto. Juventus in vantaggio con assist di Cernoia e tocca Fusetti che timbra autorete e leva il gol a Rosucci. Milan che era stato pericoloso dopo 15 secondi con la parata splendida di Giuliani su Giacinti e la traversa della stessa attaccante rossonera. Nella ripresa pari del Milan con Conc. Al 81' Cernoia trova la Staskova da sola che insacca il raddoppio bianconero, ma allo scadere Vitale di testa sulla palla a spiovere da punizione trova un pari davvero importante e le rossonere rimangono a due di svantaggio dalle campionesse bianconere. Crolla la Roma sconfitta 2-1 dalla Florentia con Martinovic e Kelly che rendono inutile il gol della Thomas e pessima notizia in vista di Roma contro Juve di domenica prossima. La Fiorentina priva di Guagni dopo lo stop in Nazionale batte 3-0 il Bari con i gol di Thogersen e doppietta di Bonetti. Vittoria pesante 4-1 sul Verona delle ragazze dell'Empoli in una partita che potrebbe dire molto nella lotta salvezza. 2-0 del Sassuolo sul Tavagnacco e gol di Sabatino, mentre l'Inter torna a vincere con Baresi e Santi in un 2-0 all'Orobica.

RISULTATI

MILAN-JUVENTUS 2-2

FLORENTIA-ROMA 2-1

BARI-FIORENTINA 0-3

INTER-OROBICA 2-0

VERONA-EMPOLI 1-4

SASSUOLO-TAVAGNACCO 2-0