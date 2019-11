La Juventus alla ricerca del primo posto nel nome di Ronaldo

La Juventus deve vincere per un primo posto che sarebbe fondamentale, per quanto ogni partita della Champions dagli ottavi ha una sua dose di difficoltà. Passare da primi non equivale a prendere al sorteggio una seconda abbordabile (per quanto, in alcuni gironi, ci siano squadre nettamente inferiori per rosa alla Juve), ma in Champions League le motivazioni dagli ottavi crescono e arrivano in momenti di stagione di picco della condizione. L'Atletico Madrid diventa, quindi, per i bianconeri un test importante e insidioso. La squadra di Simeone vuole vendicare gli ottavi dello scorso anno, hanno ritrovato il loro bomber Morata e cercheranno di recuperare quella loro classica solidità difensiva famosa in tutta Europa. Simeone sa che non deve solo chiudersi: una partita troppo difensiva a Torino potresti pagarla, ma occhio ad una squadra veloce e che gira il pallone a memoria e senza pensare troppo. La Juventus è apparsa lenta nelle prime partite della stagione e potrebbe essere un fattore importante su cui i Colchoneros possono sfruttare a loro favore. In casa torinese, l'argomento di cartello rimane Ronaldo: Sarri lo vuole dall'inizio dopo l'esclusione più punitiva che altro in quel di Bergamo, ma CR7 è stato preso essenzialmente per queste notti. Lui in Champions rimane un fattore assolutamente decisivo: le partite che contano non le sbaglia mai e stasera conta, seppur per un traguardo non vitale ma importante. Il mister bianconero sembrerebbe dare fiducia a Higuain, ma Dybala scalpita. Il Pipita è reduce dalla doppietta bergamasca e vuole dare continuità alla sua stagione e conferma di aver voluto fortemente restare in bianconero e sta dimostrando di averlo guadagnato il posto da titolare in una squadra che il numero nove lo aveva già in casa e che conosceva bene l'ambiente. Paratici e Nedved lo volevano vendere con la giusta occasione, ma lui è un giocatore della Juventus e ha dimostrato di essere un cuore bianconero. Ramsey trequartista titolare, Cuadrado e De Sciglio terzini, De Ligt dovrebbe recuperare dal problema alla spalla ed essere al fianco di Bonucci. A centrocampo si rivede Matuidi, con Pjanic e Khedira. Betancur e Rugani le alternative sulla trequarti e in difesa. Atletico senza Gimenez e Savic in difesa, Correa e Vitolo in ballottaggio per affiancare Morata, vista assenza di Costa. Trippier e Lodi esterni bassi. Saul e Koke esterni alti.