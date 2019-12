Serie A Femminile- La Juventus batte la Fiorentina, il Milan perde contro la Florentia

La Juventus non muore mai e continua la sua marcia inarrestabile in testa al campionato femminile. Nel freddo di Vercelli, le bianconere battono le ragazze della Fiorentina senza Guagni 1-0 grazie al ritorno al gol per Cristiana Girelli. Zebre che si portano a cinque di vantaggio sul Milan ed escono con sette punti dal trittico Milan, Roma e Fiorentina e danno una bella spallata al campionato con il riorno per Bonansea e Salvai a disposizione di Guarino. Torna a vincere la Roma: 2-0 al Tavagnacco con Andressa su rigore e Bartoli e classifica che sembra rimettere le giallorosse a posto dopo il poker subito dalla Juventus. 0-0 avaro di emozioni e francamente inutile tra Bari ed Empoli ed un punto che non cambia a nulla in classifica. Verona torna a vincere: 3-0 nello scontro salvezza contro l'Orobica con Solow, Pirone e Cantore. Il Sassuolo batte una Inter spenta rispetto a quella vista a Bari 1-0 con gol decisivo di Pugnali. Il Milan crolla come detto contro una splendida Florentia: in terra toscana è davvero difficile passare e rigore di Kelly e raddoppio della stessa giocatrice rendono inutile il gol momentaneo della Giacinti, che su rigore aveva portato avanti le rossonere di Ganz.

RISULTATI

FLORENTIA-MILAN 2-1

SASSUOLO-INTER 1-0

BARI-EMPOLI 0-0

VERONA-OROBICA 3-0

JUVENTUS-FIORENTINA 1-0

ROMA-TAVAGNACCO 2-0