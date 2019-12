Coppa Italia - Fiorentina agli ottavi: battuto il Cittadella 2-0

Nel match valevole per il quarto turno della Coppa Italia 2019/2020 la Fiorentina batte 2-0 il Cittadella staccando il pass per gli ottavi di finale. Dopo due sconfitte consecutive in campionato, dunque, la Viola torna al successo grazie alla doppietta di Benassi che stende il collettivo di Venturato, autore di un'altra buona prestazione. Con questa vittoria, come detto, la Fiorentina si qualifica agli ottavi di finale dove incontrerà l'Atalanta nel match che si giocherà a metà gennaio.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la Fiorentina con il tridente offensivo composto da Ghezzal, Vlahovic e Sottil mentre il Cittadella risponde col 4-3-1-2 con Luppi a supporto della coppia d'attacco formata da Panico e Celar.

Ottima partenza del Cittadella che dopo 30'' sfiora il vantaggio con una conclusione da fuori di Bussaglia ma Terracciano ci mette una pezza. Poco più tardi la risposta della Fiorentina con Sottil che entra in area e calcia trovando la risposta di Maniero. Al 19' seconda chance per la Viola con un destro dal limite di Castrovilli che viene respinto da Maniero. Passano sessanta secondi e la squadra di Montella la sblocca con Benassi che, sugli sviluppi di un cross di Sottil, insacca con un destro piazzato, 1-0.

Match che sembra in discesa per la Viola ma al 27' i padroni di casa restano in dieci per il rosso diretto rimediato da Venuti. Montella inserisce Lirola per Sottil ma al 38' sono gli ospiti a sfiorare il pari con Panico che si presenta davanti a Terracciano calciando clamorosamente fuori. Un minuto più tardi altra chance per il Cittadella con una conclusione di Celar che viene respinta dall'estremo Viola.

La seconda frazione si apre con il raddoppio della Fiorentina grazie a Benassi che, su assist di Ghezzal, fa doppietta con un piatto destro da pochi passi, 2-0. Poco più tardi i padroni di casa vanno vicini al tris con una rovesciata di Vlahovic che termina alta di poco sopra la traversa. Il Cittadella torna a farsi vedere al 65' con una punizione di Iori che viene respinta in qualche modo da Terracciano. Al 70' Viola ad un passo dal terzo gol con Castrovilli che penetra in area e calcia trovando l'opposizione di Maniero. Nel quarto d'ora finale Venturato si gioca il tutto per tutto mandando in campo D'Urso e Diaw ma il risultato non cambia più. Al Franchi sorride la Fiorentina che batte il Cittadella 2-0 staccando il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia.