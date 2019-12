Coppa Italia - L'Udinese schianta il Bologna: 4-0 alla Dacia Arena

Nel match valevole per il quarto turno di Coppa Italia l'Udinese schianta 4-0 il Bologna staccando il pass per gli ottavi di finale. Tutto semplice per la squadra bianconera che chiude i conti nel primo tempo grazie ai gol di Barak e De Maio. Nella ripresa non arriva la reazione del Bologna e i friulani chiudono i conti grazie ai gol di Mandragora e Lasagna. Con questa vittoria, dunque, la squadra di Gotti stacca il pass per gli ottavi di finale dove incontrerà la Juventus. In campionato i bianconeri affronteranno il Napoli, sempre alla Dacia Arena, mentre il Bologna ospiterà il Milan.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per l'Udinese con il tandem offensivo composto da Teodorczyk e Lasagna mentre il Bologna risponde col 4-2-3-1 con Krejci, Svanberg e Orsolini alle spalle dell'unica punta Juwara.

Match molto tattico nelle prime battute con il Bologna che comincia meglio ma al 14' è l'Udinese a sfiorare il vantaggio con una conclusione di Lasagna che viene respinta, in modo provvidenziale, da Krejci. Sono solo le prove generali del vantaggio friulano che arriva al 24' con Barak che sfrutta un errore di Lasagna e con un preciso piatto mancino infila Da Costa, 1-0. La reazione del Bologna non arriva e al 42' la squadra di Gotti raddoppia con De Maio che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, insacca col piatto destro da pochi metri, 2-0 e primo tempo agli archivi.

La seconda frazione si apre con Schouten al posto di Poli e Bologna subito pericoloso con un mancino da fuori di Orsolini, deviato in corner da Nicolas. Al 55' stesso copione ma, questa volta, la conclusione dell'ex giocatore dell'Ascoli termina alta di nulla. La reazione della squadra emiliana non sortisce gli effetti sperati tanto che, a metà ripresa, Tanjga getta nella mischia anche Mattia Destro ma al 76' sono i padroni di casa a sfiorare il gol con un mancino di Pussetto, dai venti metri, deviato in corner da Da Costa. Sessanta secondi più tardi Lasagna colpisce il palo ma sul prosieguo dell'azione i bianconeri chiudono i conti con il mancino da fuori di Mandragora che sorprende l'estremo ospite, 3-0.

Nel finale arriva il poker dei bianconeri con Lasagna che batte Da Costa con un bel mancino a giro, 4-0. E' l'ultima emozione del match: l'Udinese stacca il pass per gli ottavi di finale battendo il Bologna 4-0, adesso c'è la Juventus.