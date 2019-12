Milan, si aspetta la risposta di Ibrahimovic

Sono giorni di attesa in casa Milan visto che tutti (dirigenza e tifosi) stanno aspettando una risposta da Ibrahimovic. Lo svedese in tutto questo sta mandando messaggi in codice come questo: "Milano è la mia seconda casa. Ci vediamo presto in Italia, andrò in un club che deve rinnovare la propria storia". Questi sono veri indizi che conducono ai rossoneri, forse l'unica vera squadra che si è fatta avanti in maniera concreta per l'ex LA Galaxy.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport un personaggio come Ibrahimovic muove sempre un sacco di soldi e permetterebbe ad Elliott di anticipare i tempi facendo progressi economici in rapido tempo. Inoltre lo svedese e tutta la famiglia considerano Milano come una seconda casa.

Verso la metà di dicembre Zlatan deciderà cosa fare. Il Milan ha già presentato la sua proposta: contratto da 6 o 18 mesi a 6 milioni netti (2+4). Sarà poi lo svedese a scegliere il meglio da fare per la stagione successiva.Sicuramente Ibrahimovic potrà ancora fare la differenza in Serie A.